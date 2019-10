Ascolti tv 6 ottobre: da Live Non è la d’Urso e Che Tempo che Fa a Imma Tataranni

Nella domenica sera televisiva del 6 ottobre abbiamo visto sfidarsi sulle reti ammiraglie Live Non è la D’Urso su Canale 5, primo canale Mediaset, e un episodio di Imma Tataranni Sostituto Procuratore su Rai 1. Da segnalare anche la seconda puntata dello show televisivo di Fazio e della Littizzetto Che tempo che fa su Rai 2. Quali sono stati i risultati in termini di share? Vediamo gli ascolti tv domenica 6 ottobre e le percentuali di share dei programmi delle principali reti.

Ascolti tv domenica 6 ottobre

Vediamo insieme gli ascolti tv di ieri, domenica 6 ottobre, sui principali canali tv.

Rai 1 – Imma Tataranni Sostituto Procuratore: l’episodio I giardini della memoria della fiction ha totalizzato 4.401.000 spettatori per uno share pari al 19.5%. In questo episodio abbiamo assistito al ritrovo del cadavere mummificato di un architetto, un uomo scomparso già da 15 anni.

Rai 2 – Che tempo che fa: è tornato il talk show più celebre sul secondo canale Rai diviso in due parti, l’incontro tra Fazio e l’ospite della serata e il monologo di Luciana Littizzetto sull’attualità. Il programma ha totalizzato nella prima parte 1.806.000 spettatori con share pari al 7,3%; nella seconda parte del programma, invece, si è arrivati all’8% con 1.587.000 spettatori.

Rai 3 – Il Borgo dei Borghi: il documentario porta gli spettatori in giro per i piccoli centri dell’Italia insieme a Camila Raznovich e allo storico dell’arte Philippe Daverio. Lo share è stato pari al 4.1% per un totale di 992.000 spettatori.

Rete 4 – The bourne identity: il primo episodio della fortunata trilogia. Matt Damon interpreta Jason Bourne, agente speciale della CIA dalle letali capacità. Il film ha tenuto incollati alle poltrone 799.000 italiani per un totale del 3.7% di share.

Canale 5 – Live Non e’ la d’Urso: lo show di Barbara D’Urso vede alternarsi una serie di ospiti sul palco. Insieme alla padrona di casa di parla dei protagonisti; il pubblico da casa può esprimere un giudizio sulle storie raccontate tramite i social, l’app del programma o il sito. La puntata di ieri ha totalizzato 2.273.000 spettatori per uno share pari al 13.3%.

Italia 1 – Prince Of Persia: il film vede Dastan, uno dei principi di Persia, che rimane vittima di un complotto ordito dal suo perfido zio; l’accusa è quella di aver assassinato il re. Il film ha incollato allo schermo 1.391.000 spettatori per un totale di share del 6%.

La 7 – Non e’ l’Arena: successore del programma L’Arena, che era in onda sulla Rai; propone analisi e approfondimenti sui fatti di cronaca sul mondo della politica. Lo share è stati pari al 5.5% con 1.052.000 spettatori.