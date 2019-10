Ascolti tv 7 ottobre: da Temptation Island Vip a Montalbano

La serata di ieri ha visto le reti ammiraglie sfidarsi su due fronti differenti. Da una lato abbiamo avuto il primo canale Rai che, visto il successo garantito, ha puntata sulla replica dell’episodio La pista di sabbia del Commissario Montalbano. Su Canale 5 invece è andata in onda la quinta puntata di Temptation Island Vip. A quanto ammontano i dati ascolti tv 7 ottobre?

Dati ascolti tv 7 ottobre

Nella serata di ieri gli ascolti tv dei principali canali televisivi sono stati i seguenti:

Rai 1 – Il Commissario Montalbano: con La pista di sabbia il commissario d’Italia ieri ha portato a casa il 19.9% di share per 4.458.000 ascoltatori. Nella puntata di ieri abbiamo visto Montalbano alle prese con un contesto per lui inedito, le corse dei cavalli. Dal ritrovo di un povero cavallo massacrato sulla spiaggia è nata una storia ricca di personaggi affascinanti.

Rai 2 – Stasera tutto è possibile: ieri in tv sul secondo canale Rai è andato in onda lo show condotto da Stefano De Martino. Anche la quinta edizione del comedy show punta tutto su allegria e divertimento. Il programma ha tenuto incollati allo schermo 1.720.000 spettatori per uno share pari al 8,8%.

Rai 3 – Presa diretta: si torna a viaggiare e a raccontare il paese con sette puntate legate all’attualità; le persone comuni e il quotidiano vengono raccontati nella loro complessità. Il programma ha ottenuto uno share pari al 4,6% con 944.000 spettatori.

Rete 4 – Quarta repubblica: Nicola Porro affronta ogni volta temi legati all’attualità, all’economica e alla politica insieme agli ospiti che si alternano sul suo palco. La puntata di ieri ha totalizzato 5,8% di share pari a 1.046.000 spettatori.

Canale 5 – Temptation Island – VIP: nella quinta puntata del reality show alcuni nodi sono venuti al pettine. Tra i concorrenti ce ne sono alcuni che stanno cedendo alle tentazioni, altri che resistono; il viaggio nei sentimenti ieri ha totalizzato uno share pari al 20,3% per un totale di 3.256.000 spettatori nella quinta puntata.

Italia 1 – Rambo III: dopo il Vietnam Rambo torna in azione in Afghanistan. La missione è quella di liberare un ufficiale prigioniero dei russi che occupano il paese. Il film ha ottenuto il 5,6% di ascolti pari a 1.314.000 telespettatori.

La 7 – Grey’s Anatomy: ieri sera La 7 ha optato per la trasmissione di un episodio della celebre serie tv Grey’s Anatomy. Gli ascolti sono stati pari al 2,6% per un totale di 570.000 telespettatori sintonizzati.

Temptation Island Vip | Ascolti