Ascolti tv 8 ottobre: da Le Iene e Sole a Catinelle a La Strada di Casa 2

Ieri in tv abbiamo visto sfidarsi sul fronte degli ascolti tv da una parte la seconda stagione di La strada di casa su Rai 1 e dall’altra Le Iene Show su Italia 1 e il film con Checco Zalone Sole a catinelle su Canale 5. Chi avrà totalizzato più punti di share tra i programmi in prima serata sulle maggiori reti italiane ieri sera? Vediamo insieme i dati ascolti tv 8 ottobre.

Ascolti tv 8 ottobre

Ecco di seguito i dati ascolti tv 8 ottobre per tutti i principali canali italiani:

Rai 1 – La strada di casa 2: il quarto episodio della seconda stagione della fiction Rai ha ottenuto uno share del 18.3% con 4.162.000 telespettatori. In questo episodio abbiamo visto Lorenzo seguire le tracce di Davide, scomparso dopo essere stato avvistato in un autogrill; Fausto e Gloria sono stai in pensiero per Milena, poi ritrovata coinvolta in un incidente.

Rai 2 – Bangla: il secondo canale Rai ha optato per una pellicola recente che parla di integrazione con un linguaggio inedito. Si tratta dell’opera prima di Phaim Bhuiyan; il giovane, oltre che regista, è anche attore e sceneggiatore. La pellicola ha registrato uno share del 4.7% pari a 1.136.000 telespettatori.

Rai 3 – #Cartabianca: su Rai 3 Bianca Berlinguer parla dell’attualità e approfondisce la cronaca e i temi al centro del dibattito sociale nel nostro paese. Ieri sera Bianca Berlinguer ha portato a casa il 5.5% degli ascolti, ovvero 1.151.000 telespettatori.

Rete 4 – Una vita: 106esimo episodio per la tredicesima stagione di una delle soap opera di Rete 4; gli ascolti sono stati pari al 4.9% con 1.127.000 telespettatori.

Canale 5 – Sole a catinelle: l’irriverente e frizzante pellicola è valsa a Mediaset il 12.2% di share con 2.787.000 telespettatori. La storia è quella di un padre di famiglia che vende aspirapolveri e che fa una promessa al figlio; lo porterà in vacanza solo se verrà promosso a scuola e porterà a casa una pagella perfetta.

Italia 1 – Le Iene Show: il programma di approfondimento giornalistico ha collezionato per il suo primo appuntamento settimanale 13.2% di share con 2.155.000 telespettatori. Tra provocazioni satiriche e inchieste giornalistiche il programma è tra le punte di diamante della seconda rete Mediaset.

La 7 – Di Martedì: consueto appuntamento nel martedì di La7 con Giovanni Floris e i suoi approfondimenti. I temi? Politica, economia e sociale. Ogni puntata vede la presenza in studio o in collegamento di famosi politici, giornalisti e studiosi a seconda degli argomenti affrontati. Gli ascolti sono stai pari al 7.5% con 1.595.000 di telespettatori.