Ascolti tv 9 ottobre: da Amici Celebrities e Chi L’Ha Visto a Il Diritto di Contare

Ieri sera in tv le reti ammiraglie Rai e Mediaset hanno scelto di giocarsela in due ambiti molto diversi. Rai 1 ha optato per la messa in onda di un film sulle discriminazioni razziali nell’America degli anni Sessanta; dall’altro lato Canale 5 ha trasmesso Amici Celebrities, il nuovo reality versione vip condotto da Michelle Hunziker. Vediamo i dati ascolti tv 9 ottobre. Chi avrà dominato la serata?

Dati ascolti tv 9 ottobre

Di seguito i dati ascolti tv 9 ottobre per le principali reti italiane:

Rai 1 – Il diritto di contare: pluripremiata pellicola del 2016, il film racconta una storia vera. La protagonista è un’afroamericana che ha partecipato a importantissimi progetti NASA negli anni Sessanta degli Stati Uniti dovendo affrontare tutti i pregiudizi per la segregazione razziale in atto all’epoca. Il film ha tenuto incollati alle poltrone 4.391.000 italiani con uno share pari al 20.5%.

Rai 2 – Rocco Schiavone: in questa puntata il protagonista della fiction Rai ha indagato sulla morte del ragionier Iatta; l’uomo è stato trovato cadavere dietro un’edicola del mercato rionale. Lo share è stato pari al 9.3% con 2.142.000 telespettatori.

Rai 3 – Chi l’ha visto?: su Rai 3 il consueto appuntamento con Chi l’ha visto. La storica trasmissione dedicata alla ricerca delle persone scomparse ha interessato 1.857.000 persone con uno share pari al 8.9%.

Rete 4 – Fuori dal coro: inchieste e interpretazioni dei temi caldi dell’attualità sono la base di questa rubrica dedicata a cronaca e politica. Rete 4 ha totalizzato il 5.6% di share con 1.084.000 telespettatori sintonizzati.

Canale 5 – Amici Celebrities: il talent show alla sua prima versione vip è un’esperimento della regina della televisione italiana, Maria De Filippi. Ad affrontarsi con le classiche regole del gioco sono ballerini e cantanti vip. Lo spettacolo ha interessato 2.738.000 telespettatori attestandosi a uno share del 15.3%.

Italia 1 – Killer Elite: il film vede alcuno membri delle forze britanniche morire in quello che pare un incidente in Oman. La realtà è che ad assassinarli è stato uno spietato commando di mercenari. A risolvere la situazione deve pensarci il governo inglese. La pellicola scelta da Italia 1 ha fatto 1.339.000 ascoltatori per un totale di 5.9% punti di share.

La 7 – Eden Un pianeta da salvare: il programma di approfondimento parla di temi caldissimi in questo momento storico, ovvero tutto ciò che riguarda la situazione climatica della terra. “Come Greta, dobbiamo essere convinti di poter cambiare il mondo”. Il format ha interessato 528.000 italiani con uno share pari al 2.6%.