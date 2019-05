Ascolti tv, All Together Now vs The Voice Of Italy: ecco chi ha vinto la sfida dello share

Ieri sera, giovedì 30 maggio, è andata in onda su Canale Cinque la terza puntata di All Together Now ed in contemporanea su Rai Due la settima puntata della sesta edizione di The Voice Of Italy di Simona Ventura, che ha visto inscenarsi i KnokOut (premi qua per scoprire chi sono i finalisti).

La settimana puntata di The Voice Of Italy ha fatto 1.385.000 telespettatori pari ad uno share del 7,47%. Su Rai Uno, invece, la miniserie Il Giudice Meschino ha fatto 4.488.000 telespettatori ed il 22,37% di share; mentre su Rai Tre i Play Off di serie B hanno fatto 752.000 telespettatori e 3,25% di share.

Su Rete 4 è stato trasmesso Dritto e Rovescio che ha fatto 1.052.000 telespettatori ed il 6,07% di share, mentre su Italia 1, la serie Lethal Weapon, ha fatto 807.000 telespettatori ed il 3,97% di share. Chiude Canale 5 con la terza puntata di All Together Now, che ha totalizzato 2.398.000 telespettatori e 13,86% di share.

The Voice Of Italy, gli ascolti

1^ puntata: 2.435.000 telespettatori e l’11,15% di share

2^ puntata: 2.430.000 telespettatori e l’11,42% di share

3^ puntata: 2.229.000 telespettatori e il 10,5% di share

4^ puntata: 2.292.000 telespettatori e l’11,22% di share

5^ puntata: 2.050.000 telespettatori e il 10,6% di share

6^ puntata: 1.867.000 telespettatori e il 9,72% di share

7^ puntata: 1.385.000 telespettatori e il 7,47% di share

All Together Now – gli ascolti

1^ puntata: 3.190.000 telespettatori e 17,82% di share

2^ puntata: 2.759.000 telespettatori e 15,32% di share

3^ puntata: 2.398.000 telespettatori e 13,86% di share