Ascolti Tv, ecco quanto ha fatto l’ultima puntata di All Together Now

Ieri sera è andata in onda su Canale Cinque la finale di All Together Now (che ha visto la vittoria di Gregorio Rega), il nuovo show canoro con Michelle Hunziker e J-Ax.

Durante la conferenza stampa dello show, Michelle Hunziker non ha svelato l’obiettivo di share del programma, ma ieri sera la seconda puntata di All Together Now ha fatto 2.710.000 telespettatori pari ad uno share del 19,12%. Su Rai Uno, invece, la replica di Don Matteo ha totalizzato 2.403.000 telespettatori ed il 14,03% di share; mentre su Rai Due la partita Germania – Serbia ha fatto 1.082.000 telespettatori ed 5,51%% di share e su Rai Tre il film Chef – La Ricetta Perfetta ha tenuto incollati davanti la tv 1.256.000 telespettatori pari ad uno share del 6,52%.

Sulle reti Mediaset secondarie invece sono andati Dritto e Rovescio su Rete 4 che ha fatto 849.000 telespettatori ed il 5,76% di share, mentre il film su Italia 1, Autobahn – Fuori Controllo, ha fatto 997.000 telespettatori ed il 5,11% di share.

La prima edizione di All Together Now, si è chiusa con una media del 15,87% di share.

All Together Now – gli ascolti

1^ puntata: 3.190.000 telespettatori e 17,82% di share

2^ puntata: 2.759.000 telespettatori e 15,32% di share

3^ puntata: 2.398.000 telespettatori e 13,86% di share

4^ puntata: 2.245.000 telespettatori e 12,84% di share

5^ puntata: 2.580.000 telespettatori e 16,3% di share

6^ puntata: 2.710.000 telespettatori e 19,12% di share