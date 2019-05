Ascolti Tv, ecco quanto ha fatto la decima puntata di Live – Non è la d’Urso

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la decima puntata dello show di Barbara d’Urso dal titolo Live – Non è la d’Urso con uno speciale (in formato ridotto) sul caso Eliana Michelazzo.

La decima puntata di Live – Non è la d’Urso ha fatto 3.916.000 telespettatori pari ad uno share del 18,3%. Su Rai Uno, invece, il film Daisburg ha totalizzato 3.680.000 telespettatori ed il 16,6% di share; mentre su Rai Due il film Shall We Dance? ha fatto 1.424.000 telespettatori ed il 6,2% di share e su Rai Tre Chi l’ha visto? ha tenuto incollati davanti la tv 1.783.000 telespettatori pari ad uno share del 8,7%.

Sulle reti Mediaset secondarie invece sono andati in onda Freedom su Rete 4 che ha fatto 1.000.000 telespettatori ed il 5,1% di share, mentre il film Lethal Weapon su Italia 1 ha fatto 1.047.000 telespettatori ed il 5,1% di share.

Live – Non è la d’Urso – ascolti

1^ puntata: 2.796.000 telespettatori (17,1% di share)

2^ puntata: 2.331.000 telespettatori (14% di share)

3^ puntata: 2.140.000 telespettatori (13,2% di share)

4^ puntata: 2.515.000 telespettatori (14,1% di share)

5^ puntata: 2.369.000 telespettatori (13,2% di share)

6^ puntata: 2.827.000 telespettatori (16,55% di share)

7^ puntata: 2.475.000 telespettatori (14,94% di share)

8^ puntata: 2.369.000 telespettatori (14,47% di share)

9^ puntata: 2.911.000 telespettatori (17,7% di share)

10^ puntata: 3.916.000 telespettatori (18,3% di share)

Barbara d’Urso, gli ascolti di Live – Non è la d’Urso alla vigilia della partenza

Durante la conferenza stampa, Barbara aveva così commentato gli ascolti di Live – Non è la d’Urso: