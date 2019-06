Ascolti Tv, ecco quanto ha fatto la finale di The Voice Of Italy

Ieri sera, martedì 4 giugno, è andata in onda su Rai Due la finale di The Voice Of Italy di Simona Ventura, che ha visto vincere Carmen Pierri del team di Gigi D’Alessio.

L’ottava puntata di The Voice Of Italy ha fatto 1.710.000 telespettatori pari ad uno share del 10,8%. Su Rai Uno, invece, Volevamo Andare A Ballare ha fatto 2.835.000 telespettatori ed il 13,7% di share; mentre su Rai Tre #CartaBianca ha fatto 1.146.000 telespettatori e 5,6% di share.

Su Rete 4 è stato trasmesso Dritto e Rovescio che ha fatto 1.052.000 telespettatori ed il 6,07% di share, mentre su Italia 1 Godzilla ha fatto 1.116.000 telespettatori ed il 5,5% di share. Chiude Canale 5 La Casa Di Famiglia ha totalizzato 2.457.000 telespettatori e 11,4% di share.

The Voice Of Italy, gli ascolti

1^ puntata: 2.435.000 telespettatori e l’11,15% di share

2^ puntata: 2.430.000 telespettatori e l’11,42% di share

3^ puntata: 2.229.000 telespettatori e il 10,5% di share

4^ puntata: 2.292.000 telespettatori e l’11,22% di share

5^ puntata: 2.050.000 telespettatori e il 10,6% di share

6^ puntata: 1.867.000 telespettatori e il 9,72% di share

7^ puntata: 1.385.000 telespettatori e il 7,47% di share

8^ puntata: 1.710.000 telespettatori e il 10,8% di share