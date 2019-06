Ascolti Tv, ecco quanto ha fatto la tredicesima puntata di Live – Non è la d’Urso

Durante la conferenza stampa, Barbara aveva così commentato gli ascolti di Live – Non è la d’Urso:

“Questo è un esperimento che vuole fare l’azienda, di un prodotto che possa garantire gli ascolti di cui hanno bisogno ed in questo momento all’azienda serve il 12%. In questo momento l’obiettivo di Canale Cinque è il 12% e vi assicuro che non è facile raggiungere con la contro-programmazione della Champions e di Chi l’ha Visto con un programma totalmente nuovo. In questo show si parla solamente e non è facile fare il 12%.”