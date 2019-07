Ascolti tv, ecco quanto ha fatto la quarta puntata di Temptation Island

Ieri sera è andata in onda su Canale Cinque la quarta puntata di Temptation Island, lo show dei sentimenti giunto quest’anno alla sua sesta edizione (anche se sarebbe la settima, considerando il debutto con Vero Amore).

Ieri sera la quarta puntata di Temptation Island con la rottura fra Andrea e Jessica e l’uscita insieme di David e Cristina ha fatto 3.954.000 telespettatori pari ad uno share del 23,33%. Su Rai Uno, invece, il film Parigi A Tutti I Costi a ha totalizzato 2.943.000 telespettatori ed il 14,13% di share; mentre su Rai Due la serie Hawaii Five-0 ha fatto 1.097.000 telespettatori e 5,5% di share e su Rai Tre il film Before I Go To Sleep ha tenuto incollati davanti la tv 1.191.000 telespettatori pari ad uno share del 5,5%.

Sulle reti Mediaset secondarie invece è andata in onda Quarta Repubblica su Rete 4 che ha fatto 1.116.000 telespettatori ed il 5,93% di share, mentre su Italia 1 il film 2 Fast And 2 Furious, che ha fatto 1.084.000 telespettatori ed il 5,36% di share.

Temptation Island | ascolti

1^ puntata: 3.546.000 telespettatori con il 22,2% di share

2^ puntata: 3.718.000 telespettatori e il 22,41% di share

3^ puntata: 3.647.000 telespettatori e il 23,09% di share

4^ puntata: 3.954.000 telespettatori e il 23,33% di share