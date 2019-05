Ascolti Tv: ecco quanto ha fatto la quinta puntata di The Voice Of Italy

Ieri sera, martedì 21 maggio, è andata in onda su Rai Due la quinta (ed ultima) puntata delle Blind Audition della sesta edizione di The Voice Of Italy di Simona Ventura.

La quinta puntata di The Voice Of Italy ha fatto 2.050.000 telespettatori pari ad uno share del 10,6%. Su Rai Uno, invece, il film Rush ha totalizzato 2.359.000 telespettatori ed il 10,3% di share; mentre su Rai Tre Cartabianca ha fatto 1.292.000 telespettatori e 6,4% di share.

Su Rete 4 è stato trasmesso Il Segreto che ha fatto 1.817.000 telespettatori ed il 7,3% di share, mentre su Italia 1, il film L’alba di un impero, ha fatto 1.111.000 telespettatori ed il 4,8% di share. Chiude Canale 5 con il film Come un gatto in tangenziale, che ha totalizzato 3.780.000 telespettatori e 17,5% di share.

The Voice Of Italy, gli ascolti

1^ puntata: 2.435.000 telespettatori e l’11,15% di share

2^ puntata: 2.430.000 telespettatori e l’11,42% di share

3^ puntata: 2.229.000 telespettatori e il 10,5% di share

4^ puntata: 2.292.000 telespettatori e l’11,22% di share

5^ puntata: 2.050.000 telespettatori e il 10,6% di share