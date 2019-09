Asia Argento verso Pechino Express, ecco tutti i probabili concorrenti

Manca meno di un mese all’inizio (delle registrazioni!) dell’ottava edizione di Pechino Express, la settima consecutiva condotta da Costantino Della Gherardesca.

Quest’anno le coppie di Pechino Express percorreranno la Thailandia, la Cina e la Corea del Sud e secondo quanto riportato dal portale GossipeTv nel cast ci sarà anche Asia Argento, vista recentemente a Live Non è la d’Urso:

“Dopo la breve ospitata a Live-Non è la d’Urso, Asia Argento è pronta a tornare in tv per un impegno più lungo. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da noi di Gossipetv, la figlia di Dario Argento è in partenza per Pechino Express, il famoso adventure-game di Rai Due. Al momento non è chiaro, però, chi accompagnerà l’attrice e regista in questa nuova avventura, che verrà registrata a partire da metà ottobre. Le riprese della nuova edizione del programma dovrebbero iniziare, infatti, intorno al 20 ottobre, salvo cambiamenti dell’ultima ora”.