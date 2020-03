Asia Valente uscita dal GF Vip fa una gaffe sul CoronaVirus: “Sono l’unica immune d’Italia” – i video cancellati

Niente, Asia Valente non ce la fa. L’ex gieffina nella casa è stata bacchettata per aver usato la parola ‘down’ come se fosse un insulto. Il rimprovero di Alfonso Signorini non le è bastato, perché pochi giorni dopo ha usato nuovamente lo stesso termine. Ma non è finita qui, perché stamani, subito dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Asia Valente ne ha sparata un’altra delle sue. La biondina ha fatto il suo comeback sui social dicendo di essere l’unica immune d’Italia al CoronaVirus.

“Sono tornata da voi, sono appena arrivata qui e già mi collego. […] Ragazzi vi sono mancata a quanto pare. Sono l’unica immune. Non ci possiamo avvicinare. Ciao ragazzi, la queen è tornata. Mi siete mancati tantissimo, mi dite in che situazione vivete? Sono molto triste, non vi voglio abbandonare fan. Sono la prima e unica immune d’Italia, dato che sono la prima ad uscire dalla casa del GF Vip dopo questo virus che è in atto e sono quindi l’unica immune di questo paese ragazzi”.

Cara queen immune…



Asia Valente: le storie rimosse.