Asia Valente piange perché teme di essere squalificata: ecco cosa ha combinato (VIDEO)

Asia Valente teme di essere squalificata dal Grande Fratello Vip dopo aver ripetuto – per la seconda volta – il termine ‘handicappato’ con intento dispregiativo.

Dopo esser stata ripresa in diretta nazionale da Alfonso Signorini per aver pronunciato la parola ‘down’ usata come insulto contro Sossio Aruta, Asia Valente c’è ricascata e nella giornata di oggi – in risposta ad un gavettone inaspettato – ha sbottato: “Ma sei proprio un handicappato!“.

Ecco il video:

Resasi conto di quanto detto Asia Valente ha prima chiesto scusa, poi è scoppiata a piangere sul divano temendo proprio la squalifica.

“Mi ha fatto il gavettone e gli ho detto quella parola […] sto facendo tanto per concentrarmi su quello che dico, mi controllo da quando sono qui e mi concentro a non dire cose che non devo”.

Asia sarà davvero squalificata come teme?