Asia Valente: spunta un video del passato che la mette in difficoltà

Al Grande Fratello Vip lo scorso lunedì è entrato un terzetto tutto al femminile composto dalla modella Sara Soldati, dall’ex tronista Teresanna Pugliese e dall’influencer Asia Valente, una ragazza che purtroppo nel curriculum vanta tantissimi provini (bocciati) e pochissime esperienze televisive, tanto da poter considerare a tutti gli effetti questo GF Vip come il suo “vero” debutto televisivo.

Le volte in cui Asia Valente è apparsa in televisione si contano sulle dite di una mano: una puntata di Take Me Out, una di Undressed, una di Ciao Darwin, una de Le Iene ed infine l’esperienza web di Saranno Isolani, spin off de L’Isola dei Famosi che ha lanciato Franco Terlizzi e Deianira Marzano.

La Valente quindi è un “influencer” a tutti gli effetti dall’alto dei suoi 876 mila followers su Instagram. Peccato però che – quando ne aveva poco più di 200 mila – ha confessato di averne comprati 150 mila.

Il video, riportato da Trash Italiano, è tutt’ora online su YouTube ed è il provino per Star Television Italia.

Asia Valente: “Ho comprato 150 mila followers”

Il provino inizia con una presentazione della ragazza:

“Sono Asia Valente, ho 21 anni. Sono nata a Benevento ma vivo a Milano da 1 anno. Lavoro come influencer e modella. Mi piace fare sport, tanto shopping, la bella vita e… sono una fashion victim. […] Ho partecipato a Ciao Darwin e diciamo che ho fatto una sfilata intima e da quando mi hanno spottizzato il mio posteriore mi sono saliti i follower e ho iniziato a lavorare come influencer”.

Fino ad arrivare alla domanda decisiva posta dall’intervistatore: “Sappiamo che hai comprato dei follower. Quanti? Quanti sono stati comprati dei 213 mila?”

La risposta non è tardata ad arrivare: “Mah… 150 mila. 50 mila sono veri”.

A questo punto la domanda ora sorge spontanea: quanti degli 876 mila followers che ha ora sono veri e quanti comprati?