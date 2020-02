L’Associazione Nazionale dei Carabinieri contro Clizia Incorvaia per la frase su Buscetta

Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip rischia seriamente di essere squalificata dopo aver paragonato Andrea Denver a Tommaso Buscetta, boss mafioso che si è poi pentito collaborando con la giustizia.

Le frasi di Clizia sono state anche commentate dagli autori del Grande Fratello Vip che – dimenticandosi dei microfoni aperti – hanno mandato in diffusione nel giardino ciò che è successo nella cabina regia.

“Buscetta è una roba brutta brutta, eh, proprio brutta brutta. Come caz*o gli è venuto in mente non lo so, ma io lo so come gli è venuto in mente, per loro Buscetta è un uomo de mer*a”.