Atlantico, l’album di Marco Mengoni diventa un gioco Clementoni

Atlantico è il quinto album in studio di Marco Mengoni, rilasciato il 30 novembre 2018, un disco che ha richiesto una lunga gestazione e un lungo lavoro. Il cantautore si è preparato viaggiando per circa due anni e mezzo tra Africa e Medio Oriente, un percorso intrapreso per meglio approfondire le musiche e le sonorità di altri Paesi, per aprirsi a nuovi mondi, nuove culture e poterle amalgamare ai suoi punti forte. Senza escludere il confronto con altri artisti. Infatti si è avvalso di diverse collaborazioni internazionali, in un’ottica di arricchimento reciproco parte integrante del cammino che ha portato al disco.

L’album, infatti, tocca principalmente tematiche legate alla diversità, al confronto, alla scoperta. Tutti temi che hanno ispirato una nota azienda per la produzione e messa in commercio di un gioco da tavolo, che infatti porta proprio il nome del disco di Mengoni.

Atlantico: dopo l’album, il gioco

Clementoni ha realizzato un nuovo gioco da tavolo ispirato all’album Atlantico, un gioco che punta sui temi del viaggio, dell’ambiente, della scoperta, della musica, della poesia. Un inno alle diversità insomma, ai diversi colori del mondo, così cari anche al cantautore.

Mengoni ha partecipato a tutte le fasi del progetto, dal concept alle fasi più creative. Ha personalmente scelto l’illustratore che si è occupato delle grafiche, curate in modo molto dettagliato. E molto curate sono anche il packaging esterno e i componenti interni al gioco, tutto riciclabile e fatto con materiale a sua volta riciclato. Questo per volere stesso dell’azienda e per abbracciare al meglio anche l’ideologia di Atlantico. Il gioco è stato infatti realizzato in un’ottica di sostenibilità e rispetto per l’ambiente. Marco Mengoni è da tempo attivo su questo fronte, a lui particolarmente caro e per cui si impegna in prima persona. Non a caso è anche ambasciatore italiano della campagna plastic free promossa da National Geographic.

Ma come si gioca ad Atlantico? Si tratta di un ideale viaggio tra Europa, Sud America, Africa settentrionale, compiuto attraverso diverse card, che riportano illustrazioni dei vari continenti attraversati. Durante il percorso bisogna compiere alcune missioni, raggiungere degli obiettivi. E per un’esperienza il più possibile personalizzata, il giocatore può anche dipingere da solo le tessere con i paesaggi a lui più cari e gli angoli di mondo che ha visto coi propri occhi.

Su Amazon è in vendita un’edizione speciale e limitata del gioco, autografata dall’artista. Inoltre è in programma a Milano il 20 dicembre l’Atlantico Experience. Si tratta di un’installazione interattiva ispirata al gioco, che porta il visitatore in un video mapping, per vivere un’esperienza coinvolgente.

Della serie Cluedo e Monopoli beccatevi sti spicci!