Attacco su Instagram a Barbara d’Urso: “Perché non ne parli? La verità viene a galla”

Ennesimo attacco su Instagram a Barbara d’Urso dall’ennesima figlia “d’arte” in qualche modo “dimenticata” dalla madre.

A distanza di una decina di giorni dall’attacco della figlia di Heather Parisi, Jacqueline, che su Instagram taggando Barbara d’Urso ha scritto: “Perché non chiedi ad Heather che fine hanno fatto le altre due figlie?“, arriva quello di Gaia, figlia di Guendalina Tavassi, che sempre su Instagram e sempre taggando Barbara d’Urso ha scritto: “Perché non chiedi a Guendalina dov’è sua figlia mentre lei è a Tenerife?“.

Figlie che chiedono a Barbara di chiedere alle loro madri di loro. Una nuova serie di Netflix praticamente.

Gaia è la primogenita di Guendalina Tavassi che ha avuto a 17 anni dalla storia con Remo (diventato qualche anno fa un attore a luci rosse). Gaia ha due fratellastri: Chloe e Salvatore, che Guendalina ha avuto dal compagno Umberto D’Aponte che ha sposato nel 2013.

Gaia – in altre storie di Instagram intercettate da Giuseppe Porro – ha poi scritto: “Vorrei sapere perché fate tutti i vaghi come se non sappiate nulla di tutto ciò. Ma non riuscite a capire? La vita di una persona la vedete nella vita reale, non su Instagram. L’apparenza inganna.. Sono stata troppo buona. Ti sei nascosta per anni nei panni di una bravissima madre. Per carità, bravissima madre con i tuoi due figli! La verità viene a galla”.

Eva e Mercedesz Henger devono stare attente, che qua ci sono Gaia e Guendalina alle porte…