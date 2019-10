Famoso attore italiano finge storie con donne, ma preferisce i ragazzi – l’indiscrezione

Che l’Italia sia piena di gay e bisessuali repressi è cosa nota e questo vale anche per il mondo dello spettacolo. Diversi cantanti, presentatori e attori hanno finto storie etero (qualcuno anche con paparazzate studiate e ridicole) per nascondere le loro vere relazioni. Fortunatamente negli ultimi anni sempre più vip trovano la forza di fare coming out, aiutando loro stessi e la comunità LGBT.

Secondo Spy c’è un famoso e amatissimo attore di soap che racconta di storie con donne più adulte di lui, ma che in realtà avrebbe altri gusti.

“Nelle interviste non perde mai occasione per raccontare flirt e strane avventure con donne anche più grandi. – si legge sul settimanale Spy – Ma in pochissimi sanno che lontano dei riflettori la sua attenzione è tutta e solo per i ragazzi. Lui è un giovane e amatissimo attore di una soap di successo. Chi sarà?”

Speriamo che l’attore in questione si riconosca in questa descrizione e capisca che con il suo comportamento sta facendo del male – in primis – a se stesso.

Fonte: Spy, i segreti della tv