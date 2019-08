Attrice accusa Britney Spears: “Urlava contro di me, mi ha minacciata” (VIDEO)

La scorsa settimana TMZ ha rivelato che Jamie Lynn Spears è in trattativa con la Nickelodeon per riportare in tv Zoey 101. Subito dopo questa notizia, Alexa Nikolas (che ha interpretato Nicole in Zoey 101) ha detto di essere sconvolta dal fatto di essere stata esclusa dalla reunion del telefilm che l’ha resa nota al pubblico. La ragazza ha anche confessato di essere stata fatta fuori dal cast a causa di alcune discussioni con Jamie Lynn ed ha aggiunto che Britney Spears l’avrebbe minacciata di porre fine alla sua carriera.

“Non dovrei piangere perché sono un’adulta e queste cose appartengono al passato, ma sono tornati alla mente vecchi ricordi. Sono triste davvero. Questa storia del reboot di Zoey 101 ha fatto riaffiorare un vecchio trauma. […] Britney Spears è arrivata verso di me. Urlava e diceva che non avrei più avuto una carriera come attrice. Ripeteva che non dovevo fare casini con sua sorella. Continuava ad urlarmi contro. Io cercavo di essere amichevole, ma non ho avuto un risultato. Io ho provato a scappare e correre verso una porta, lei mi ha raggiunto e mi ha bloccata, continuando ad urlare. Io ero scioccata, non sapevo cosa fare. Britney era il mio idolo da quando ero piccola, quindi per me è stato orribile”.

Difficile sapere se Alex stia mentendo o meno, ma di sicuro il cast dello show è compatto dalla parte di Jamie Lynn. Gli attori infatti si sono riuniti qualche giorno fa insieme alla sorella di Britney.

Alexa Nikolas breaks down in tears after not being invited to the #Zoey101 reunion, says the potential reboot is ‘triggering childhood trauma.’ Nikolas played ‘Nicole Bristow’ from Season 1-2 before being fired over ‘constant off-screen fights’ with Jamie Lynn Spears. pic.twitter.com/HSptbXkyOD — Pop Crave (@PopCrave) July 30, 2019

In 2005, multiple outlets reported that Britney Spears stormed the #Zoey101 set to confront Alexa Nikolas for feuding with her little sister Jamie Lynn Spears. This report was later confirmed by Nikolas herself during a talk with TMZ. pic.twitter.com/2Aqg6sEGvf — Pop Crave (@PopCrave) July 30, 2019

In April 2019, former Zoey 101 star Alexa Nikolas did a series of posts on the Dan Schneider show. She told her followers not to watch his shows and “in my opinion he is not a good guy at all” pic.twitter.com/DfZujJzJGY — John Doe (@JohnDoe78359022) July 31, 2019

Alexa Nikolas (Nicole from Zoey 101) talking about Britney Spears cornering her, YELLING at her and telling her she’ll never have a career in acting again when she was only 13. Omg she seems really genuine. I feel so bad for her. pic.twitter.com/XT6dVQfiH7 — MSL (@MSLaraStreisand) August 4, 2019

Io so che Alexa (Nicole) fu rimossa dalla serie per defli scontri con Jamie Lynn e Britney Spears (sorella di Jamie) più che per molestie da parte di Dan, infatti lei voleva essere invitata alla reunion e pensava fosse fattibile essendo passati tanti anni ed essendo cresciuti — carlo (@RareSelenator) July 30, 2019