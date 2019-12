Auricolari per i giudici di X Factor? Mara Maionchi svela la verità

Lo scorso ottobre Mika durante la sua ospitata ad X Factor ha lasciato intendere che i giudici del talent userebbero delle auricolari.

Qualche giorno dopo Morgan ha confermato la bomba lanciata da Mika.

“Fedez non aveva solo gli auricolari: dentro a una finta Smemoranda, nascondeva un tablet. Su questo tablet riceveva le istruzioni degli autori su cosa dire. D’altronde non mi sembra che sia famoso per il suo titolo di studio”.

Adesso però arriva la smentita di Mara Maionchi che in un’intervista rilasciata a Vero ha dichiarato di non aver mai usato le auricolari.

“Lo ammetto, durante la puntata non ho ascoltato Mika perché non sentivo molto bene quello che stava dicendo. Ma voglio chiarire una volta per tutte che io non ho nessun auricolare, che nessuno mi guida. Io non porto gli auricolari anche perché mi darebbero fastidio. Poi, se sentissi qualcuno parlarmi nell’orecchio, mi verrebbe spontaneo rispondere. Non sono abituata a queste modernità. E non le voglio neanche. Io sono genuina”.