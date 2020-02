GF Vip: gli autori dimenticano il microfono aperto e commentano il ‘Buscetta’ di Clizia Incorvaia (VIDEO)

Clizia Incorvaia oggi pomeriggio ha letteralmente dato di matto contro Andrea Denver, colpevole di averla nominata, accusandolo di essere un ‘pentito’ ed un ‘Buscetta’ quando il modello ha tentato un riavvicinamento a lei.

Buscetta, per chi non lo sapesse, è un pentito di mafia.

Un paragone che ha inorridito il web che ha chiesto la squalifica della Incorvaia e che è stato commentato anche dagli stessi autori del Grande Fratello Vip in sala regia, dimenticandosi però i loro microfoni aperti in collegamento con il giardino della casa.

“Buscetta… e insomma”, si sente dire da un’autrice, una voce femminile, a cui fa eco un uomo: “Buscetta è una roba brutta brutta, eh, proprio brutta brutta. Come caz*o gli è venuto in mente non lo so, ma io lo so come gli è venuto in mente, per loro Buscetta è un uomo de mer*a”.