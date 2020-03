Ava Max in quarantena canta Beautiful di Christina Aguilera (VIDEO)

Proprio come molti suoi colleghi italiani, anche Ava Max dalla sua quarantena ha deciso di fare un regalo a tutti i suoi fan. La popstar di Kings & Queens ieri pomeriggio ha cantato da casa sua Beautiful di Christina Aguilera. Ava ha dimostrato ancora una volta di non essere una custodia vuota e di avere del talento, anche se ovviamente Beautiful è Xtina e nessuna come lei riuscirà a farmi emozionare sulle note di quello che è senza ombra di dubbio uno dei brani pop più belli degli ultimi 20 anni.

Ava Max e la cover di Beautiful.

B!tches vi è piaciuta la performance di Ava Max?