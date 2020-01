Avanti un Altro, il campione fa coming out e annuncia il matrimonio:” Il mio fidanzato fa la drag queen e ci sposeremo”

Negli ultimi mesi ben due concorrenti de L’Eredità hanno fatto coming out in diretta e lunedì scorso è successo anche ad Avanti un Altro. Il quiz di Paolo Bonolis è tornato nella fascia preserale di Canale 5 ed ha avuto anche un momento a tinte rainbow.

Luca è entrato in studio e nel presentarsi ha fatto coming out raccontando del suo fidanzato che fa la drag queen. Il ragazzo ha anche annunciato il matrimonio con il compagno.

“Sono Luca e ho un bar, però faccio anche il consulente food and drink a Milano. Lavoro anche nel mondo degli eventi. Il mio fidanzato – che è quello che mi ha iscritto qui – fa la drag queen e si chiama Gege Show. Quindi colgo l’occasione per salutarlo. Lui mi ha iscritto e a fine anno mi sposerò con lui. Lui si chiama Gege show e lo risaluto, così come saluto tutta la mia famiglia e i clienti del bar. Il mio compagno come ho detto fa la drag queen e io l’ho conosciuto in quel contesto. Io non faccio la drag, ma in futuro chissà”.

Proprio come Flavio Insinna a L’Eredità, anche Paolo Bonolis ha reagito in maniera naturalissima: “Ti sposi? Bravo Luca, sono contento. Sono davvero contento per voi“.

Di questo passo tra qualche anno i coming out in tv saranno la normalità e questo è anche grazie ai piccoli passi avanti che la nostra società sta facendo. Oggi sono senza ombra di dubbio meno le persone LGBT che vivono nell’ombra e cresce il numero di chi, orgoglioso del proprio amore, ha piacere nel parlare del partner e della sua famiglia. Questo non significa “sbandierare la propria sessualità in pubblico”, ma semplicemente non nascondersi, così come le persone etero fanno dalla notte dei tempi.

PS: congratulazioni a Luca e Gege show.

Avanti un Altro, il coming out di Luca: il video.

Ecco chi è Gege Show.