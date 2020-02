Azealia Banks nel panico fa un appello ai fan: “Aiuto! Correte a casa mia, mi stanno minacciando con una pistola” (VIDEO)

Nuovo dramma per Azealia Banks, che poche ora fa – in lacrime – ha chiesto ai fan di correre a casa sua per aiutarla. Pare infatti che la rapper sia stata minacciata da un vicino con una pistola.

“Mi ha puntato contro una pistola. Vi prego venite qui da me a casa mia. Venita a casa. Se chiamo la Polizia, non so cosa faranno gli sbirri. Non so cosa possono farmi i bianchi. Sono l’unica ragazza nera in questa strada. Non mi importa dove siete, ma correte da me, ho così paura, venite”.

C’è un pazzo che la minaccia con una pistola e lei chiede aiuto ai follower invece di chiamare le forse dell’ordine?!



Azealia Banks shares alarming cry for help on Instagram, urging fans to come to her house after a neighbor pulled a gun on her:

“If I call the cops, I don’t know what the cops are gonna do. I don’t know what white people will do! I’m like the only black girl on this street.” pic.twitter.com/3PtH5lN0R7

