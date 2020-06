Baby K e Chiara Ferragni, la verità sull’inedita collaborazione

L’estate è ufficiosamente iniziata da 24 ore, ma ufficialmente prenderà vita giovedì quando – su iTunes e Spotify – sarà disponibile Non Mi Basta Più, nuovo tormentone di Baby K in collaborazione con Chiara Ferragni.

“Voi lo avete richiesto, io allora ve lo procuro 😉🔥 Il mio nuovo singolo NON MI BASTA PIÙ prevede un’ospite di eccezione, Chiara Ferragni, di cui non potrei essere più felice. Preparatevi ad un’estate iconica oltre che rovente…🔥 Fuori questo GIOVEDÌ 25 su tutti gli store digitali”.

Ovviamente Chiara Ferragni NON canterà, ma sarà la sua partner in crime in un nuovo spot che conterrà proprio il nuovo singolo di Baby K, come svelato la scorsa settimana da Dagospia.

“Cosa faranno insieme le due bionde esplosive Baby K e Chiara Ferragni? La cantante e la fashion blogger saranno protagoniste di uno spot tv in arrivo nelle prossime settimane. La ragazza nata a Singapore, esperta di tormentoni, lancerà anche il suo brano estivo che accompagnerà la pubblicità”.

Lo spot è realizzato da Pantene, brand che collabora da anni proprio con la Ferragni.