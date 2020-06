Baby K e Chiara Ferragni in Non Mi Basta Più, il nuovo tormentone estivo (AUDIO)

Quando un paio di settimane fa vi avevo svelato l’inedita collaborazione fra Baby K e Chiara Ferragni credevo fosse esclusivamente una mossa commerciale d’immagine, invece l’imprenditrice digitale ha proprio intonato un paio di versi nel nuovo singolo della rapper dal titolo Non Mi Basta Più.

Più precisamente Chiara Ferragni canta “Ciao” al secondo 00:35, “Questo è il pezzo mio preferitooo” al secondo 1:22 ed infine anche “non c’è due senza tre, non c’è due senza tre, non c’è due senza te, te, te” al secondo 3:00.

Io appena ho sentito Chiara Ferragni:

Non Mi Basta Più è piacevole e radiofonica, anche se dal primo ascolto credo che sia il suo tormentone estivo più debole. Sicuramente la presenza di Chiara Ferragni e gli spot della Pantene che passeranno no stop in televisione questa estate aiuteranno la scalata al successo.

Che ne pensate del nuovo singolo di Baby K, vi piace?