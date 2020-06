Baby K prepara il tormentone estivo al fianco di Chiara Ferragni

Non è realmente estate senza sentire alla radio YO! BABY K! e la femmina alfa del rap lo sa bene, per questo motivo anche quest’anno ha in cantiere quello che si preannuncia essere il suo ennesimo tormentone estivo.

Dopo Roma-Bangkok (disco di diamante nel 2015), Voglio Ballare Con Te (cinque dischi di platino nel 2017), Da Zero A Cento (tre dischi di platino nel 2018) e Playa (due dischi di platino nel 2019), Baby K è pronta per tornare. Ad annunciarlo è stato Giuseppe Candela su Dagospia, svelando che il singolo uscirà come colonna sonora di uno spot televisivo in cui ci sarà anche Chiara Ferragni.

“Cosa faranno insieme le due bionde esplosive Baby K e Chiara Ferragni? La cantante e la fashion blogger saranno protagoniste di uno spot tv in arrivo nelle prossime settimane. La ragazza nata a Singapore, esperta di tormentoni, lancerà anche il suo brano estivo che accompagnerà la pubblicità”.

Il ritorno ai tormentoni estivi è stato confermato indirettamente anche dalla diretta interessata, condividendo su Twitter alcuni commenti in cui lo chiedevano espressamente.