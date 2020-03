Baby K: ecco il video ufficiale di Buenos Aires

Rinviato di una settimana a causa del CoronaVirus, Baby K è ufficialmente tornata con Buenos Aires, che da oggi vanta anche un video ufficiale.

Il video credo sia oggettivamente dimenticabile, ma la canzone rimane in testa.

Non potete capire quante volte l’ho ascoltata già…

Baby K | Buenos Aires | Testo

A volte è meglio non capire

Se la verità è una rosa

Noi siamo le spine

Dicono lasciarsi è sempre meglio di tradire

Per rialzarsi a volte si comincia dalla fine

Ma stasera me ne sto un po’ sola

La luna e un colpo di pistola

Di cosa ti dovrei parlare

Se sei tu che mi cerchi ancora

Se resta solo il fumo

Come te mai nessuno

Non ti dimenticherò

A volte ci ho pianto per te ora no

Mi dicevi sei tutto quello che ho

Non crederti più è tutto quello che so

Un’altra notte nella città

Corso Buenos Aires

Ed era strano rivedere te

E starci ancora male

Ancora un’altra notte nella città

Corso Buenos Aires

Ma i tuoi occhi erano su di me

Come cento lame

Cento lame in Buenos Aires, Aires, Aires

Cento lame in Buenos Aires, Aires, Aires

Cento lame in Buenos Aires, Aires, Aires

E’ facile incontrarsi

In questa città

E quello che ti ho dato

Bastava la metà

Tutta questa scena non era prevista

Le scuse sono un mitra

Ci spariamo a vista

Da due amanti a due sconosciuti

Chi sarà il primo a togliere le maschere

Da due diamanti a due sopravvissuti

Io non ci muoio un’altra volta per te

Non ti dimenticherò

A volte ci ho pianto per te ora no

Mi dicevi sei tutto quello che ho

Non crederti più è tutto quello che so

Un’altra notte nella città

Corso Buenos Aires

Ed era strano rivedere te

E starci ancora male

Ancora un’altra notte nella città

Corso Buenos Aires

Ma i tuoi occhi erano su di me

Come cento lame

Cento lame in Buenos Aires, Aires, Aires

Cento lame in Buenos Aires, Aires, Aires

Cento lame in Buenos Aires, Aires, Aires

Il vento soffia il fumo

Poi se ne va

Cento lame in Buenos Aires, Aires, Aires

Cento lame in Buenos Aires, Aires, Aires

Cento lame in Buenos Aires, Aires, Aires

Cento lame in Buenos Aires, Aires, Aires

Cento lame in Buenos Aires, Aires, Aires

Cento lame in Buenos Aires, Aires, Aires