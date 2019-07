Baby K accusata di aver negato una foto ad una bambina malata di tumore – ecco cosa è realmente successo

Baby K qualche sera fa ha tenuto un concerto in provincia di Foggia e qualche ora dopo sul gruppo della cantante è apparso un duro messaggio di una donna, che l’ha accusata di essersi rifiutata di fare una foto con sua nipote malata di cancro.

La fan di Baby K, affetta da tumore, sarebbe infatti in cura presso l’ospedale di San Giovanni Rotondo di Foggia e avrebbe chiesto ai medici il permesso di allontanarsi qualche ora dalla struttura per poter incontrare il suo idolo.

“Buonasera a tutti non mi sono mai permessa di scrivere su questo gruppo ma purtroppo visto la situazione incresciosa e oserei dire vergognosa voglio pubblicare cosa ieri sera è successo a mia nipote uscita dall’ospedale per vedere la maleducata Baby K. Nonostante la chemioterapia che la ragazza sta subendo chiedendo ai medici di sospenderla e nonostante l’interessamento del sindaci del vice sindaco e delle forze d’ordine la suddetta cantante si è rifiutata di fare anche solo una foto con la bambina io come mamma e come zia mi vergogno per questa persona di GRANDE umanità nonostante fossero al corrente della situazione VERGOGNA!!! Non ci sono parole..io mi chiedo una persona così come possa essere seguita o addirittura un mito!!”

Il messaggio è stato notato da Baby K, che su Instagram ha immediatamente risposto:

“Sono stata accusata di essermi rifiutata di farmi una foto con una bambina che purtroppo sta male e che ci ha tenuto a venire al mio concerto con i dottori ed è venuta appositamente per vedermi, uscendo dall’ospedale appositamente. Io sono caduta dalle nuvole perché non avevo idea di cosa fosse successo. Mi sono mobilitata grazie al mio manager che ha cercato di mettersi in contatto con la famiglia per capire cosa fosse successo perché io, scesa dal palco, sono andata dritta in macchina perché il giorno dopo aveva un volo. C’è stato un equivoco ed una mancanza di organizzazione, purtroppo è stato riferito alla famiglia che mi sarei fatta la foto prima dello show, invece il mio manager aveva riferito che dopo lo show in un posto appartato, con molta più calma e serenità avremmo potuto fare una foto e una chiacchiera: questa cosa non è stata riferita e alla fine la famiglia non c’era più, non si era sentita bene e quindi non è stato possibile farlo. È così che è nato l’equivoco: non ero assolutamente arrabbiata e mi spiace che si sia dovuta concludere in questa maniera. Ringrazio la famiglia di Angela che mi ha permesso di parlare con loro, di parlare con Angela e abbiamo capito che il passaparola ha reso tutto molto confusionario”