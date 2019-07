Baby K risponde su Instagram ad un utente che critica la sua canzone Playa

Il video Playa di Baby K ha raggiunto 10 milioni di visualizzazioni e la cantante su Instagram ha raccontato un aneddoto che riguarda proprio la fase di realizzazione.

“Questo video è stato una grande scommessa, l’idea era di girare qualcosa che era metà videoclip musicale e metà film. Sapevo che era un progetto ambizioso; l’unica cosa certa era che dovevo rischiare, andare ‘all in’… o tutto o niente. Sono orgogliosissima del risultato. ❤️ Grazie ad Andrea, Edoardo e Pietro per il vostro talento e per aver realizzato con tanta poesia e competenza la mia visione. 💕 Per celebrare queste views, domani pubblicherò nelle stories di Instagram foto e video del dietro le quinte mentre eravamo a Cuba a girare il video. Buon weekend a tutti… e continuate a condividere questo film musicale!”.

Fra i tanti commenti positivi, Baby K ha ricevuto anche una critica di un utente che ha definito la canzone poco originale.

Il commento è stato notato dalla cantante che ha così risposto:

“Mi dispiace per te che non hai mai vissuto certe esperienze per cui non riesci a relazionarti a frasi come ‘se mi allontano sarà per sentirti dire sei mia‘ o ‘con te tutta la notte sei già nella mia testa‘, ti auguro di viverle un giorno”.