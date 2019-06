Baby K, Playa: ecco il video ufficiale

E finalmente, dopo tre settimane dall’uscita, ecco anche il video ufficiale di Playa di Baby K.

Uno dei tormentoni dell’estate 2019.

Baby K | Playa | Testo

Prendo uno spicchio di luna e lo metto nella sangria

se mi allontano sarà per sentirti dire sei mia

in capo al mondo che ci vado a fare se tu vai via

tanto l’unica destinazione è ovunque tu sia

Tutta la vita che aspettiamo

quel sogno di un tramonto sudamericano

tutta la vita a rimandare

perché tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare

La musica alla playa

l’estate è la festa con te tutta la notte

sei già nella testa

allora dimmi com’è che si fa a nuotare

se ho bisogno di te in questo mare

la musica alla playa

l’estate, la notte, la festa

la playa, l’estate, la notte, la festa

Tutto cambia colore dove non tramonta mai il sole

c’è una jungla sulla costa, nelle foto vengo mossa

c’è un messaggio in fondo al bicchiere, il cielo parla lingue straniere

ho scordato tutto tranne che eravamo insieme

La musica alla playa

l’estate è la festa con te tutta la notte

sei già nella testa

e allora dimmi com’è che si fa a nuotare

se ho bisogno di te in questo mare

la musica alla playa

l’estate, la notte, la festa

la playa, l’estate, la notte, la festa

Tutta la vita che aspettiamo

quel sogno di un tramonto sudamericano

tutta la vita senza dormire

fammi vedere adesso come va a finire

La musica alla playa

l’estate è la festa con te tutta la notte

sei già nella testa

e allora dimmi com’è che si fa a nuotare

se ho bisogno di te in questo mare

la musica alla playa

l’estate, la notte, la festa

la playa, l’estate, la notte, la festa

