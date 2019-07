Baby K di nuovo single dopo anni di convivenza

Baby K è tornata su piazza dopo anni di convivenza con lo storico fidanzato, un ragazzo misterioso che la rapper ha sempre tenuto lontano dai riflettori (tranquilli, non è un imprenditore cinquantenne che fa oleodotti in Siria).

La sua storia d’amore è finita in realtà lo scorso dicembre, ma ben dopo otto mesi di silenzio ha deciso di rivelarlo intervistata dal magazine Tu Style, che l’ha messa anche in copertina.

Un post condiviso da Baby K (@babykmusic) in data: 16 Lug 2019 alle ore 5:29 PDT

Baby K ha attribuito la colpa della rottura alla difficoltà di stare accanto ad una donna indipendente, proprio come lei.

“È difficile trovare una persona che sia a suo agio vicino ad una donna indipendente e che, a sua volta, sia un tipo indipendente. Diciamo che l’uomo self made ha il suo fascino: dolce, forte, paziente, intelligente. Siamo nell’era dove tutto è veloce e viene consumato in fretta. Il mio è stato un percorso lungo, non una fiammata.”