I Backstreet Boys cantano live dalle loro case I Want It That Way

Gli iHeartRadio Music Awards 2020 sono stati cancellati a causa del CoronaVirus e così Elton John ha pensato di rimpiazzarli con gli iHeart Living Room Concert for America, un evento live in streaming in collaborazione con la FOX. Interventi di vip, esibizioni e collegamenti con le case delle star americane, alla serata hanno partecipato i Backstreet Boys, Camila Cabello, Mariah Carey, Ellen DeGeneres, Billie Eilish, Ben Falcone, Lady Gaga, Alicia Keys, Shawn Mendes, Sam Smith e Ryan Seacrest.

Se la Germanotta si è limitata a mandare un messaggio a tutti, i Backstreet Boys ci hanno regalato una performance davvero straordinaria. Kevin, Nick, Howie, AJ e Brian hanno cantato l’iconica I Want It That Way dalle loro case.

Grazie, perché mai come in questo periodo abbiamo bisogno che i cantanti facciano il loro lavoro, donandoci qualche minuto di spensieratezza, un sorriso e un momento in cui non pensare alla situazione drammatica che ci circonda.

Backstreet Boys: la performance agli iHeartRadio Music Awards.