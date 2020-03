Bad Bunny drag queen nel nuovo video Yo Perreo Sola

Bad Bunny è un rapper e trapper portoricano e non è la prima volta che si batte per la comunità LGBT, per questo motivo nessuno si è stupito quando si è presentato in tacchi e gonna nel video Yo Perreo Sola.

Bad Bunny – che molti già conoscono dopo averlo visto su BitchyX.it – è felicemente fidanzato ed è stata la sua compagna ad aiutarlo a ‘trasformarsi’ in ben tre alter ego drag: una provocante moretta vestita in latex rosso, una bionda che twerka ed infine una coattona maggiorata.

Semplicemente DIVINA!