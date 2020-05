Ballando con le Stelle: Milly Carlucci svela quando tornerà il suo show

Esattamente un mese fa Milly Carlucci aveva parlato di un possibile slittamento di Ballando con le Stelle in estate. Purtroppo però l’ipotesi è sfumata a causa dell’andamento non positivo dei dati relativi all’emergenza che sta vivendo il nostro paese.

“Ballando con le Stelle in estate? Sì, certo perché no! Si parla per esempio anche di una appendice estiva per i tornei di calcio, ma davvero tutto è appeso ai dati di questa emergenza sanitaria”.