Ballando con le Stelle 2020: svelato il secondo concorrente

Dopo settimane di ipotesi e rumor, qualche giorno fa abbiamo scoperto il primo concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle 2020 (che partirà il prossimo 21 marzo). In un’intervista rilasciata a Nuovo, Barbara Bouchet ha svelato che parteciperà al programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. La famosa attrice ha detto di essere felice di questa nuova avventura, perché ama lo show e soprattutto si fida della presentatrice. Oggi però è arrivato anche il nome del secondo ballerino vip e a rivelare la sua identità c’hanno pensato TPI News e Davide Maggio. Si tratta del pugile Daniele Scardina, noto anche agli amanti del gossip per essere il fidanzato della conduttrice Diletta Leotta.

“Daniele Scardina, classe 1992, il fidanzato della conduttrice di Dazn Diletta Leotta, sarà nel cast di Ballando con le Stelle 2020. ormai le cose sono fatte. – si legge su TPI News – Il pugile, 28enne, farà quindi parte del programma condotto da Milly Carlucci (giunto alla 15esima edizione)”.

Campione sul ring, Daniele se la caverà altrettanto bene sulla pista da ballo di Milly? Lo sapremo tra un mese.

Ballando con le Stelle: anche una nota conduttrice nel cast?

Stando a quello che ha riportato qualche settimana fa Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, anche Francesca Fialdini sarà una concorrente del celebre programma di Rai Uno. Pare che la presentatrice abbia già firmato il contratto, anche se lei ancora non ha confermato lo scoop del giornalista. Niente di fatto invece per Paola Barale, le trattative con l’ex fidanzata di Raz Degan sono saltate. Il motivo sarebbe la richiesta di un cachet troppo alto per le tasche di mamma Rai.

Visualizza questo post su Instagram Sparring Day 😅 @dilettaleotta Un post condiviso da Scardina Daniele Toretto (@danieletoretto) in data: 6 Gen 2020 alle ore 11:08 PST

Fonte: TPI News, Davide Maggio