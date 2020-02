Ballando con le Stelle: svelata la nuova ballerina di Milly Carlucci

Milly Carlucci, smascherati tutti i vip de Il Cantante Mascherato, si è buttata a capofitto nella realizzazione del cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle.

L’ultimo nome trapelato ai media (pubblicato sul settimanale Oggi da Alberto Dandolo) è quello di Veronica Berti, moglie del celebre Andrea Bocelli.

Veronica in passato ha fatto già una breve apparizione a Ballando con le Stelle quando nel 2013 Andrea Bocelli venne chiamato da Milly Carlucci in qualità di ballerino per una notte.

“Ci siamo, Francesca Fialdini realizzerà il suo sogno di partecipare come concorrente a Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Ormai è cosa fatta! E gira voce che la conduttrice di Da Noi A Ruota Libera sia al settimo cielo. Il secondo nome è quello di Veronica Berti, meglio nota come la moglie di Andrea Bocelli. Nel 2013 il celebre tenore è stato ballerino per una notte da Milly e nella stessa serata cantò in coppia con Veronica”.

Anche quest’anno, come ogni edizione, Milly Carlucci sta mettendo su un cast pazzesco (almeno sulla carta).

Fra le persone contattate troviamo (oltre Francesca Fialdini e Veronica Berti) Paola Barale, Barbara Bouchet, Gabriel Garko, Iva Zanicchi, Nancy Brilli, Francesca Piccinini, Elisa Isoardi ed Arisa.