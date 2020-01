Ballando con le Stelle: nel cast una nota conduttrice

Manca sempre meno al debutto della nuova edizione di Ballando con le Stelle e Milly Carlucci sta chiudendo il cast. Come sempre la conduttrice de Il Cantante Mascherato ha contattato dei grandi nomi dello spettacolo e dello sport per il suo storico programma e tra attori, showgirl, cantanti e campioni olimpici, pare che ci sarà anche una famosa conduttrice. Stando a quanto riporta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, scenderà in pista anche Francesca Fialdini, la presentatrice di ‘Da noi… a ruota libera’.

“Ci siamo, Francesca Fialdini realizzerà il suo sogno di partecipare come concorrente a Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Ormai è cosa fatta! E gira voce che la conduttrice di Da noi a ruota libera sia al settimo cielo”.

Felice di vedere la Fialdini a Ballando, ma spero che Milly riesca a convincere anche Arisa, quello sì che sarebbe un vero colpaccio.

Oggi alla #SettimanaVentura hanno parlato di #IlCantanteMascherato ma anche di #BallandoConLeStelle ci sono diversi nomi che circolano in rete secondo me i più probabili sono Arisa (Milly la vuole fortemente in coppia con Todaro?)

Barbara Bouchet

Elisa Isoardi — Silvia (@EnfantProdige) January 26, 2020

Ballando con le Stelle, i personaggi contattati da Milly Carlucci