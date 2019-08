Ballando con le Stelle: dopo Elisa Isoardi svelato il nome di un’altra ipotetica concorrente

Elisa Isoardi è solo uno dei tanti volti che Milly Carlucci avrebbe puntato per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. Oltre l’ex compagna del deejay del Papeete nonché conduttrice de La Prova del Cuoco, la Carlucci avrebbe messo gli occhi anche sulla pallavolista Francesca Piccinini che secondo il settimanale Oggi sarebbe super corteggiata dalla conduttrice.

“Gira voce che nei giorni scorsi la pallavolista Francesca Piccinini, 40 anni, abbia incontrato in gran segreto Milly Carlucci. Si sussurra che la conduttrice la voglia a tutti i costi come concorrente della prossima edizione di Ballando con le Stelle. La bella Francesca cederà al serrato corteggiamento di Milly?”

Al momento non è dato sapere se la Piccinini ha accettato o no di mettersi in gioco, ma dovesse sfumare questa ipotesi potrebbe sempre riciclarsi come ballerina per una notte, come ipoteticamente potrebbe fare Gabriella Carlucci, sorella di Milly.