Ballando con le Stelle: una delle più famose conduttrici verso il cast

Manca meno di un mese alla partenza della nuova edizione di Ballando con le Stelle (la prima puntata andrà in onda il 21 marzo) e Milly Carlucci sta chiudendo il cast dei ballerini vip. Se le trattative con Gabriel Garko e Paola Barale pare non siano andate a buon fine, sembra invece che la Carlucci sia riuscita a convincere una delle conduttrici più note della Rai. Stando a quello che riporta il settimanale Vero, Caterina Balivo sarà nel cast di Ballando con le Stelle 2020.

“Insistenti voci di corridoio dicono che Caterina Balivo starebbe per entrare nel cast di Ballando con le stelle”.

Onestamente mi sembra strano che Caterina abbia accettato, visto che è impegnata tutti i giorni con il suo programma pomeridiano, Vieni da Me, ma per adesso diamo il beneficio del dubbio al magazine. Una cosa però è certa, Milly è da tempo che corteggia la Balivo, in più occasioni ha rivelato che la vorrebbe nel suo show. Lo scorso giugno la presentatrice de Il Cantante Mascherato è stata ospite a Vieni da Me e prima di salutare Caterina le ha fatto un invito.

“Ho una proposta. Mi ha detto Samuel Peron che sei bravissima a ballare. Quindi perché non vieni nel mio Ballando con le stelle il prossimo anno?”.

In quell’occasione Caterina non ha risposto, ma nel 2015 su Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato che parteciperebbe a Ballando con le Stelle.

“Se dovessi partecipare come concorrente ad un reality sceglierei Monte Bianco ma anche Ballando con le stelle. Sono entrambi programmi in cui i concorrenti fanno esperienze uniche e irripetibili”.

Oltre alla Balivo, dovendo sparare altri nomi grossi, ecco chi mi piacerebbe vedere nel cast…

Francesca Fialdini a Ballando con le Stelle.

Se la Balivo dovesse accettare l’invito della collega, non sarebbe l’unica conduttrice nella trasmissione di Rai Uno. Il settimanale Oggi assicura che nel cast di Ballando ci sarà anche Francesca Fialdini: “Ormai è cosa fatta! Pare che sia tutto pronto. E gira anche voce che la conduttrice di Da noi a ruota libera sia al settimo cielo“.

AGGIORNAMENTO: Caterina Balivo mi ha appena fatto sapere che non esiste nessuna trattativa e che sarà felice di parlare a Vieni da Me della nuova edizione di Ballando.