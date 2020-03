Ballando con le Stelle ai tempi del CoronaVirus: ecco cosa cambierà nell’edizione 2020

Qualche giorno fa Il Corriere della Sera aveva avanzato l’ipotesi dello slittamento di Ballando con le Stelle a causa del CoronaVirus, eppure così non è: la nuova edizione del talent di Milly Carlucci andrà regolarmente in onda a partire da sabato 28 marzo.

La quindicesima edizione di Ballando con le Stelle andrà però in onda “ai tempi del CoronaVirus” e per questo motivo dovrà attenersi alle normative emanate dal Governo, fra cui la distanza di sicurezza (di un metro e mezzo) fra una coppia e l’altra, onde evitare la diffusione di un ipotetico contagio.

Per questo motivo la celebre Sala delle Stelle (dove le coppie restavano in attesa della chiamata in pista) raddoppierà consentendo alle 13 coppie in gara di dividersi in due sale d’aspetto belle grandi, per evitare il sovraffollamento.

Visualizza questo post su Instagram Si lavora per mettere in atto le misure di distanza sociale #ballandoconlestelle @ballandoconlestelle Un post condiviso da Milly Carlucci (@milly_carlucci) in data: 7 Mar 2020 alle ore 12:24 PST

Ballando con le Stelle, il cast

Il cast della quindicesima edizione di Ballando con le Stelle (annunciato dalla stessa Milly Carlucci nei vari programmi) è composto da Vittoria Schisano, Daniele Scardina, Gilles Rocca, Antonio Maria Catalani, Barbara Bouchet e Rosalina Celentano.