Ballando con le Stelle, Costantino Della Gherardesca: “Ho un difetto fisico di cui mi vergogno, ecco quale”

Costantino Della Gherardesca farà parte del cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle e – intervistato da DiPiù Tv – ha svelato di avere un problema fisico che lo mette un po’ in soggezione e che in tv ha sempre cercato di mascherare. Col reality di Milly Carlucci però non sarà più possibile farlo, per questo motivo ha deciso di mettersi a nudo.

“Partecipare a Ballando con le Stelle è prima di tutto una sfida con me stesso. In passato ho avuto 2 incidenti piuttosto gravi, uno in montagna e uno in piscina. Mi hanno causato problemi permanenti alla gamba destra. In pratica zoppico un po’. In tv cerco sempre di nascondere questo mio difetto perché me ne vergogno. Tutto questo renderà il ballo molto più complicato rispetto agli altri concorrenti: infatti sono già seguito da un ortopedico, che mi sta facendo fare una serie di esercizi per prepararmi alla trasmissione”.

Costa non è l’unico nome forte della quindicesima edizione di Ballando con le Stelle, insieme a lui moltissime altre celebrità.

Ballando con le Stelle 15, il cast completo

01) Antonio Maria Catalani (artista)

02) Barbara Bouchet (attrice)

03) Daniele Scardina (pugile)

04) Elisa Isoardi (conduttrice)

05) Gilles Rocca (attore)

06) Lina Sastri (attrice)

07) Ninetto Davoli (attore)

08) Paolo Conticini (attore)

09) Rosalina Celentano (attrice)

10) Vittoria Schisano (attrice)

11) Costantino Della Gherardesca (conduttore)

12) Tullio Solenghi (attore)

13) Alessandra Mussolini (politica, opinionista)