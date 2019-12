Ballando con le Stelle Danimarca: vince la coppia formata da due uomini

La same sex dance l’abbiamo vista a Ballando con le Stelle con Ciacci e Todaro, ma anche nella versione ucraina del programma, ma la vera novità è che a Vild Med Dans (Dancing with the Stars Danimarca) hanno vinto due uomini.

La coppia è formata dall’attore gay Jakob Fauerby, 42 anni, e dal ballerino professionista Silas Holst, 36 anni. Jakob appena è stato invitato a partecipare allo show ha chiesto di ballare insieme ad un uomo e la produzione non ha fatto storie. Sebbene la partecipazione della coppia sia stata accolta benissimo e i due abbiano ottenuto punteggi strepitosi, ci sono stati alcuni detrattori.

Fauerby è stato ospite in diverse trasmissioni tv a parlare della prima coppia formata da due uomini a Ballando con le Stelle Danimarca.

“Siamo un piccolo paese di soli 5,6 milioni di persone e ogni venerdì più di un milione di persone si sintonizzano a guardare lo show e molti altri lo guardano sul web. Ci sono pochissimi spettacoli che tutti vedono e questo è uno di questi, quindi ci possono essere reazioni diverse. Diciamo che quelli più dubbiosi si sono resi conto già al primo ballo che non stavamo facendo se**o an**e sul palco. Si tratta di sentimenti, sensualità, siamo due persone che ballano.”

Durante la finale, la giudice Marianne Eihilt ha esultato e ha detto: “Sono così orgogliosa di vivere in un paese in cui due uomini ballano insieme, vengono amati e arrivano in finale“.

Silas ha festeggiato la vittoria insieme a Jakob e poi ha scritto su Instagram: “Sono orgoglioso! Il nostro duro lavoro è stato premiato, ma soprattutto sono orgoglioso di condividere un paese come il nostro. Un paese che non ha giudicato, ma ha guardato con ammirazione una cosa nuova. Non avete pensato al fatto che siamo due uomini, ma solo ad apprezzare due persone che ballano e comunicano sentimenti.

Mi riempie il cuore di amore e gli occhi di lacrime! Grazie mille per tutto il vostro amore! È stato toccante e assolutamente incredibile sentire il vostro supporto!”

Complimenti a Jakob e Silas e mi auguro che tra qualche anno non ci saranno nemmeno quei pochi detrattori che hanno avuto da ridere per due uomini che ballano in tv.

Ballando con le Stelle Danimarca: i video.