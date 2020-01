Ballando con le Stelle: due vip ad un passo dalla firma, ecco chi sono

Domani partirà Il Cantante Mascherato, ma Milly Carlucci sta lavorando da mesi anche alla sua prima creatura, Ballando con le Stelle. Dopo aver cercato invano di portare in pista Gabriel Garko e Nancy Brilli, la conduttrice Rai pare sia riuscita a convincere altri due personaggioni del mondo dello spettacolo, Paola Barale e Barbara Bouchet. Secondo Alberto Dandolo le due signore saranno molto probabilmente nel cast della prossima edizione. Stando a quello che si legge sul settimanale Oggi sia Paola che Barbara sarebbero ad un passo dalla firma del contratto.

“Paola Barale, 52, e Barbara Bouchet, 76, saranno con ogni probabilità due delle protagoniste del prossimo Ballando con le Stelle. Per entrambe le attrici le trattative sarebbero a uno stato avanzato, a un passo dalla firma. La conduttrice Milly Carlucci le desidera con forza e le ha corteggiate da tempo. Se non entrambe, almeno una parteciperà alla nota trasmissione di Rai Uno”.

In fatto di cast a Milly non possiamo dire nulla. Personalmente sono curioso di vedere soprattutto Paola Barale nello show di Rai Uno.

A quando invece qualche bella novità in giuria?

Niente Ballando con le Stelle per una showgirl, Milly Carlucci ha detto di no.