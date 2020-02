Ballando con le Stelle: una famosa star della tv chiede troppo e salta la trattativa

Chiusa la prima edizione de Il Cantante Mascherato Milly Carlucci è tornata a lavorare alla composizione del cast di Ballando con le Stelle. Lo scorso gennaio il settimanale Oggi ha svelato che Paola Barale era ad un passo dalla forma del contratto.

“Paola Barale, 52, e Barbara Bouchet, 76, saranno con ogni probabilità due delle protagoniste del prossimo Ballando con le Stelle. Per entrambe le attrici le trattative sarebbero a uno stato avanzato. Pare che siano proprio a un passo dalla firma. La conduttrice Milly Carlucci le desidera con forza e le ha corteggiate da tempo. Se non entrambe, almeno una parteciperà alla nota trasmissione di Rai Uno”.

Qualcosa però è cambiato, sembra infatti che l’ex fidanzata di Raz Degan non scenderà in pista. Secondo TPI News, la Barale avrebbe chiesto un cachet troppo alto per le tasche della Rai.

“Noi di TPI siamo in grado di confermare invece che la celebre showgirl non sarà nel cast di Milly Carlucci a causa di una richiesta di cachet troppo alto che la Rai non ha potuto soddisfare. Oggi sappiamo per certo che la trattativa con la showgirl è saltata”.

Questo è davvero un peccato, sarebbe stato interessante vedere Paola nello show di Milly. Sono quasi sicuro che la Barale ci avrebbe regalato delle perle anche durante le votazioni dei giudici del programma (soprattutto con Selvaggia Lucarelli).

Ballando con le Stelle: ci sarà Francesca Fialdini.

“Ci siamo, Francesca Fialdini realizzerà il suo sogno di partecipare come concorrente a Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. – si legge su Oggi – Ormai è cosa fatta! Pare che sia tutto pronto. E gira anche voce che la conduttrice di Da noi a ruota libera sia al settimo cielo”.

Io però ho un nome per Milly…