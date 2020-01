Ballando con le Stelle, Milly Carlucci definisce il cast: ecco chi ci sarà

Milly Carlucci non ha un attimo di pace ed in attesa di scoprire chi si nasconde sotto le maschere de Il Cantante Mascherato (l’ultima puntata è prevista venerdì 31 gennaio), sta mettendo in piedi il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle, la settantacinquesima.

Anche quest’anno, come ogni edizione, Milly sta mettendo su un cast sulla carta pazzesco.

Fra le persone contattate troviamo Paola Barale, Barbara Bouchet, Gabriel Garko, Iva Zanicchi, Nancy Brilli, Francesca Piccinini, Elisa Isoardi ed Arisa.

Settimanale Oggi: “Paola Barale, 52, e Barbara Bouchet, 76, saranno con ogni probabilità due delle protagoniste del prossimo Ballando con le Stelle. Per entrambe le attrici le trattative sarebbero a uno stato avanzato, a un passo dalla firma.”

Settimanale Spy: “Milly vuole davvero Gabriel Garko. Di lui dicono che è bella, ma che non balla. Questo è il piccolo particolare che fa gola a Milly Carlicci, che ha fatto di tutto per avere Gabriel nel suo show. Ancora con scarsi risultati però. L’attore è ora in libreria con la sua prima autobiografia. La signora di Rai Uno lo vuole nella prossima edizione di Ballando con le Stelle. Ritenta Milly, magari sarai più fortunata”.

AdnKronos, intervista ad Iva Zanicchi: “Ho davvero una grandissima stima per Milly Carlucci. Lei è una persona che stimo moltissimo per la sua professionalità e per la sua classe. E’ una donna eccezionale e il mio sogno è lavorare con lei. Non nascondo di essere stata contattata per partecipare a Ballando con le Stelle. Lo avrei fatto eccome, certo. Solo che so come sono fatta, io mi butto troppo nelle cose e poi c’ho un’età. Questo anche se tutti possono vedere che sono ancora forte!”

Settimanale Spy: “Nancy Brilli balla, ma solo per una notte. Nonostante l’impegno con il nuovo programma The Masked Singer, Milly Carlucci ha iniziato a corteggiare nuovi vip per le 15esima edizione di Ballando con le Stelle. La prima contattata via sms è l’attrice Nancy Brilli: “Ciao Carissima come stai? Posso rispolverare il mio sogno di averti a Ballando? Ne parliamo? Un abbraccio affettuoso, Milly Carlucci.” Veloce la risposta dell’attrice che ha declinato con eleganza. Il motivo? Impegni di teatro. Nancy però non ha perso occasione per proporsi come ballerina per una notte”.

Settimanale Oggi: “Gira voce che nei giorni scorsi la pallavolista Francesca Piccinini, 40 anni, abbia incontrato in gran segreto Milly Carlucci. Si sussurra che la conduttrice la voglia a tutti i costi come concorrente della prossima edizione di Ballando con le Stelle. La bella Francesca cederà al serrato corteggiamento di Milly?”