Ballando con le Stelle: Milly Carlucci svela la prima concorrente ufficiale: ha 76 anni

Fra rumors e smentite (l’ultima quella di Caterina Balivo), il cast di Ballando con le Stelle ha ora la prima concorrente ufficiale: si tratta di Barbara Bouchet, attrice, nonché mamma di Alessandro Borghese.

A svelare la scelta di Milly Carlucci è stata proprio la Bouchet fra le pagine del settimanale Nuovo Tv:

“Ballando con le Stelle è uno dei pochi show di classe, perché salvaguarda la dignità degli artisti. In molti altri programmi ti fanno a pezzi senza farsi troppi problemi […] Se mi dovessi trovare in certe situazioni che vedo oggi in televisione, penso che potrei morire“.

E ancora:

“Stavolta Milly Carlucci mi ha convinta. Mi ha rassicurata dicendomi che tante altre artiste della mia età hanno fatto quest’esperienza […] Milly è una donna eccezionale, una vera signora della televisione, fa sentire protetti i suoi concorrenti. […] Penso che mi divertirò parecchio. Per natura ho un carattere piuttosto facile. Non amo le liti e tendo ad andare d’accordo con tutti“.

Ballando con le Stelle mette d’accordo tutti: gli ‘Over’ che hanno partecipato

Ballando con le Stelle, al contrario di altri talent o reality per celebrità, ha spesso avuto nel cast concorrenti dall’età pensionistica. Per questo motivo Barbara Bouchet (che ha 76 anni) è in buona compagnia.

Nel corso delle edizioni hanno partecipato anche Catherine Spaak ed Eleonora Giorgi (che avevano 65 anni all’epoca), ma anche Rita Pavone (che ha partecipato a 71 anni), Amedeo Minghi (71 anni) Fausto Leali (73 anni), Lando Buzzanca (81), Milena Vukotic (84) e perfino Giorgio Albertazzi che è sceso in pista – non senza polemiche – alla veneranda età di 91 anni.