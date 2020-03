Ballando con le Stelle: Milly Carlucci annuncia una “nuova formula per il CoronaVirus” e svela un’altra concorrente ufficiale

Ballando con le Stelle non andrà in onda quest’anno a causa del CoronaVirus? L’indiscrezione lanciata da Il Corriere della Sera che parlava di ‘slittamento del programma a causa del virus’, è stato smentito da Milly Carlucci che ha confermato che il talent ballerino inizierà il 28 marzo.

“La sospensione ha a che fare presumibilmente con l’impossibilità di assicurare la debita distanza tra le coppie in concorso”, aveva scritto Il Corriere della Sera nella giornata di ieri, ma così non sarà.

Tuttavia, come rivelato da Milly Carlucci, il programma avrà una “nuova formula” se da qui al 28 marzo l’emergenza CoronaVirus non sarà debellata. A parlarne sarà probabilmente lei – come anticipato da TvBlog – nello speciale di Porta A Porta di domani sera, sabato 7 marzo, quando Bruno Vespa scenderà in campo con una puntata inedita del suo programma che andrà in onda al posto de La Corrida, sospesa a causa dell’impossibilità di avere il pubblico in studio.

Da Bruno Vespa – insieme a Milly Carlucci – anche Carlo Conti, Mara Venier, Antonella Clerici, Flavio Insinna ed Amadeus.

Ballando con le Stelle, (forse) nuova formula e nuova concorrente

La nuova concorrente di Ballando con le Stelle, come annunciato durante la registrazione di Da Noi A Ruota Libera, è – anticipata da Blogo – Rosalinda Celentano, celebre figlia di Adriano.

Lei si aggiunge ai già confermati Daniele Scardina, Gilles Rocca, Antonio Maria Catalani e Barbara Bouchet.

Chissà se Rosalinda Celentano (come successo con Giovanni Ciacci un paio di anni fa) ballerà in coppia con una donna oppure no.