Ballando con le Stelle: Milly Carlucci tenta il colpaccio e contatta il personaggio del momento

Quando si tratta di creare un cast Milly Carlucci è tra le migliori, cerca sempre personaggi interessanti, veramente famosi e lo fa con una grande difficoltà: li vuole vergini di reality. La conduttrice di Rai Uno sta per debuttare con un nuovo programma, Il Cantante Mascherato, ma è già al lavoro per la nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Dopo aver cercato di ingaggiare Nancy Brilli e aver detto di no ad una showgirl raccomandata, Milly Carlucci pare stia cercando di convincere un vip molto chiacchierato in questo periodo. Il personaggio in questione è Gabriel Garko, che da inizio novembre sta facendo il giro di tutte le più famose trasmissioni per promuovere il suo primo libro.

“Milly vuole davvero Gabriel Garko. Di lui dicono che è bella, ma che non balla. – si legge su Spy – Questo è il piccolo particolare che fa gola a Milly Carlicci, che ha fatto di tutto per avere Gabriel nel suo show. Ancora con scarsi risultati però. L’attore è ora in libreria con la sua prima autobiografia. La signora di Rai Uno lo vuole nella prossima edizione di Ballando con le Stelle. Ritenta Milly, magari sarai più fortunata”.

Stando a quello che riporta il settimanale Spy, Gabriel per adesso non è convinto di partecipare al programma di Rai Uno.

Cara Milly, se Garko ti ha rifilato un palo contatta Gabriele Rossi e facci felici.



Gabriel Garko è già stato da Milly Carlucci a Ballando, come ballerino per una notte.

Quanti cuoricini ❤️ per la strepitosa esibizione di Gabriel Garko #ballandoconlestelle @Ballando_Rai pic.twitter.com/s8QtsO9ouD — Milly Carlucci (@milly_carlucci) April 14, 2018